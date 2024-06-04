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Haberler Ekonomi Ekiplerden marketlere fiyat ve etiket denetimi

Ekiplerden marketlere fiyat ve etiket denetimi

HABER MERKEZİ
Ekiplerden marketlere fiyat ve etiket denetimi
TİCARET Bakanlığı ekipleri İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'daki marketlerde fiyat ve etikete yönelik denetim gerçekleştirdi. İzmir'de İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı. Öte yandan haksız fiyat artışına yönelik de denetim yapıldı. Markete gelen bir vatandaşın, bazı ürünlerde raf ve kasa fiyatlarının uyuşmadığını söylemesi üzerine, böyle durumlarda vatandaşların neler yapması gerektiği konusunda bilgi verildi.
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