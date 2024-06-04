idefix WORLDEF İstanbul 2024’te Yerini Alıyor!

2022 yılından bugüne gerçekleştirdiği pazaryeri dönüşümüyle bünyesine kattığı binlerce satıcı ve genişlettiği ürün gamıyla idefix, sektörün en önemli organizasyonlarından bir tanesi olarak kabul edilen WORLDEF'te yerini alıyor.

idefix pazaryeri olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerini, 6-7-8 Haziran tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan WORLDEF'teki standında bire bir ziyaretçileri ile paylaşacak. Stant faaliyetlerinin yanı sıra, idefix Pazaryeri ve e-Ticaret Genel Müdürü Ömer Önder Oğuzhan, organizasyonda 7 Haziran saat 10:00'da gerçekleşecek "Marketplace Game: New Generation Of Commerce" panelinde dünyaca ünlü sektörün fikir liderleriyle birlikte yer alacak ve "case study" olarak idefix'in hikayesine değiniyor olacak. 6 Haziran gerçekleşecek programda yer alacak "e-Ticaret'te Dikey ve Yatay Büyüme: Dönüşüm ve 1P'den 3P'ye Geçiş" konulu oturumda ise idefix Kategori Genel Müdür Yardımcısı Onur Bayhan Bloomberg sunucusu Gözde Kuyumcu'nun konuğu olacak.

idefix e-Ticaret ve perakende teknoloji ekosisteminin küresel paydaşlarını bir araya getirecek olan organizasyonda, paydaşlarıyla yeni iş birliklerine imza atarken bir yandan da gerçekleştireceği aktiviteler ile tüm ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.