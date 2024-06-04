İkinci el araçlarda fiyatlar düşüşte

İZMİR'DE, Kurban Bayram öncesi 2. el araç fiyatları düşse bile oto galericiler satış yapamıyor. İzmir Otokent'te hafta içi olmasına rağmen hiçbir hareketliliğin yaşanmadığı görülüyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala İzmir Otokent'te 2. el araçların satışları bıçak gibi kesildi. Bomboş kalan araç dolu dükkanlarda ise araçların bakımları yapılıyor, esnafın günü birbirine çay ısmarlamakla geçiyor. İzmir Otokent esnafından Seyhat Kaysal, "Kurban Bayramı'nın gelmesinin bir anlamı yok. Artık bu işin yazı da kışı da kalmadı. Fiyatları şu an düşürdük. 3,5 milyonluk arabayı 3 milyon 350 bin liraya düşürdük ama yine de aynı. Bir firma sıfır olan 1 milyon 280 bin liralık aracı 1 milyon 100 bin liraya düşürdü yine arayan yok" dedi.