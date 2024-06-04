İller Bankası’nın ihalesi genelgeye takıldı

DEPREME dayanaksız olduğu gerekçesiyle yeniden inşa edilmesi planlanan İller Bankası'nın ihalesi tasarruf genelgesine takıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası Anonim Şirketi, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki hizmet binası için ihaleye çıkma kararı almıştı. Ancak ihale 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Genelgenin "Taşınmaz Edinilmesi, Kiralanması ve Kullanılması" başlıklı maddesi gereğince iptal edildi. Tasarruf genelgesinde ilgili maddeye göre İller Bankası'nın başka bir binaya taşınması bekleniyor.