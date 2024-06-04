İzmir konutlarında dönüşüm gerekiyor

İzmir'de tüm yapıların tehlike ve S.O.S. verdiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, olası risklere karşı yapay zekaya danıştıklarını söyledi.

DEPREME DAYANIKSIZ

Sözbilir, "Kentin 30 ilçesinde de güvenli olmayan yerler var. Birincisi acil olarak kentin konut stokunun yüzde 60'ının yenilenmesi gerekli. Acil olarak zemin etüt çalışmaları ve kentin röntgenini masaya yatırılması gerekiyor" dedi. Yapı stokunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir ölçeğinde 1 milyona yakın yapı stoku var. Bunun yüzde 60'dan fazlası depreme dayanıksız. İlk olarak yapılması gereken; kentsel dönüşüm. Yıllardır bu çalışmalar yavaş yürüdü ama son zamanda sismik aktivitenin artması bu çalışmanın bir an evvel yapılması gerektiğini söylüyor. Tüm elde olan verileri ve Tuzla fayını yapay zeka ile buluşturduğumuzda acilen kentsel dönüşüm istediği bilgisi karşımıza çıkıyor. Tuzla Fayı, Doğanbey'den başlayıp Menderes Gaziemir'den geçiyor. Biz bunda bir tehlike gördük. Bu söylediğimi yakın gelecekte deprem üretmesi beklenen bir fay olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM PAKETLERİ DEVREYE GİRMELİ

PROF. Dr. Hasan Sözbilir İstanbul'da yıkılan ve bir kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olayın ardından İzmir ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle oluşan can kayıplarının ve yıkımın tekrarlanmaması için acil önlem paketlerinin devreye girmesi gerekiyor. Deprem olursa işin suçlusu binaya izin veren insanlar. Karar veren mekanizma fayın üzerine, kötü zemine ruhsat verilemez. İzmir'de ise şehrin içinden geçen 17 tane fay hattı var. Hatta fayın üstünde ev olan yerler var. Fayın gücüne karşı koyamazsınız, o yüzden fayı anlamanız gerekiyor" dedi.