Kimya sektöründen 3 milyar dolarlık satış

TÜRKİYE'NİN kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 3 milyar dolara yükseldi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs'ta 3 milyar dolarlık ihracat yapan kimya sektörünün ihracatı ise yüzde 24,3 arttı. Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.