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Haberler Ekonomi Kiraz Festivali'nde çiftçilere ödül

Kiraz Festivali'nde çiftçilere ödül

HABER MERKEZİ
Kiraz Festivali’nde çiftçilere ödül
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen "En Güzel Kiraz" yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi. Festivalin son günü düzenlenen yarışmada 72 çiftçi yetiştirdikleri kirazla jüri karşısına çıktı. Yarışmada ilçenin en güzel kirazını yetiştiren Mustafa Kavcı 1. olurken, çiftçilerden Burhan Korkmaz 2., Şevket Tıknaz ise 3. oldu. Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilk 40'a giren yarışmacıların tamamına 50 kilogramlık nitrat gübre, 40'tan sonraki tüm yarışmacılara 10'ar adet kiraz kasası hediye etti.
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