KOSBİ’de altyapı yatırımları sürüyor

İZMİR Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicilerin daha iyi şartlarda üretim yapmasını sağlamak için altyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bölgede 1. ve 2. etap parselasyon çalışmalarının tamamlanıp onaylanmasından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 milyar 300 milyon TL kredi almayı başaran KOSBİ, kısa süre içinde altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, KOSBİ olarak 1 ve 2. Etap parselasyon planlarını daha önce tamamladıklarını, 3. Etap için parselasyon planlarının da bakanlığın onayında olduğunu hatırlatarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldıkları toplam 1 milyar 300 milyon TL'lik kredi ile altyapı çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.