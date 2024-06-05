ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 74'e, kasımda gitme ihtimali yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından aralıkta ikinci bir faiz indirimi yapılması ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.