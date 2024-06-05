Bayraktar: Bakü enerji sektörü için çok önemli

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda konuştu. Bayraktar, "Bölgemiz petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bol miktarda enerji kaynağına sahip. Birlikte çalışarak bu kaynakları daha etkin bir şekilde kullanabiliriz" ifadesini kullandı. Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sağlayacağı faydalara ilişkin güzel örnek olduğunu belirterek, "Enerji sektörü, küresel petrol piyasası için oldukça önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi dönüm noktası niteliğindeki projelerle örneklenen ikili ilişkilerimizin temel taşlarından biri olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.