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Haberler Ekonomi Bileme ustalarından profesyonellik vurgusu

Bileme ustalarından profesyonellik vurgusu

HABER MERKEZİ
Bileme ustalarından profesyonellik vurgusu
KURBAN Bayramına az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi başladı. İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki bıçakçılara giden vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını ustalara teslim etti. Bıçak bileme ustası Süleyman Akdemir (28), para kazanmak için bileme yapan merdiven altı ustalara karşı uyardı. Her işin bir ustasının olduğunu ifade eden Akdemir, "Mahalle arasında veya kendi evinde bilemek isteyenler, bıçağın ısı işlem dediğimiz sulama işlemini kaçırabiliyor ve bıçak işlevsiz hale geliyor. O sebeple profesyonel bir şekilde bıçak bilemesini gerçekleştiriyoruz" şeklinde ifade etti.
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