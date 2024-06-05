Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihleri...

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye yatış tarihleri belli oldu mu? Kim ne zaman ödeme alacak? soruları araştırılıyor. 3 bin TL tutarındaki emekli ikramiyesinin ödeme tarihi de netleşti. İşte 2024 Kurban Bayramı ikramiye tarihi...