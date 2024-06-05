Milli uydunun yolculuğu

ürksat 6A'nın, uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde düzenlenen törende ortak açıklamada bulundu. Uraloğlu, "1994 yılında Türksat 1B uydusuyla başlayıp Türksat 6A uydusuyla taçlanan bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye 6A uydusunu öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve savunma sanayimizin işbirliğiyle ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı. Türksat 6A'nın yüzde 90'a varan bir yerlilik oranına sahip oluğunun altını çizen Uraloğlu, "Temmuzun ikinci haftasından başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde yörüngeye fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak, 35 bin 786 kilometrelik bir uzaklıkta olacak" dedi.