Eski evlerin fiyatları piyasanın üstünde

Son yıllarda artış gösteren kiralar, vatandaşları zorlamaya başladı. Birkaç yıl içerisinde kira fiyatları en çok artan illerin başında ise İzmir geliyor. Ege'nin incisi İzmir'de kiralar bölgelere göre değişiklik gösterirken, kentte oturulabilir derecede fiyatı 18-20 bin TL'nin altında ev kalmadı. Bu rakamlar yine 1+1, 2+1, 3+1 dairelere göre farklılık gösterirken; evin konumu, metro, İzmir Banliyö Sitemleri (İZBAN) ve denize yakın olması gibi avantajlar da fiyatları etkiliyor. Kentte kentsel dönüşüme girmek üzere olan, yaşı 35'i geçmiş eski binalar bile artık cep yakar hale geldi.

ASANSÖRLERİ BİLE YOK

Konak'da emlakçılık yapan Rasim Güner (46), bu bölgede ara sokaklarda bile daire fiyatlarının 20 bin TL'den başladığını söyledi. Güner, "25 yıllık daireler, biraz daha genç binalar 30-35-40 bin TL şeklinde gidiyor. 45 yıllık var şu an, 20 bin lira. Üç oda bir salon, doğal gazı var, birinci kat ve asansör yok. Zaten cadde arkalarında yaşlı binalarda asansör bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

TADİLAT YAPIYORLAR

BAZI eski evlere tadilatlar yapıldığını, tekrar yeni binanın fiyatından kiraya verildiğini anlatan Rasim Güner, şöyle devam etti: "Eski evler tadilat yapılıyor. Yenilenmiş olarak piyasaya yüksek fiyatlarla çıkıyor. Vatandaş, 20 bin liralık bir daire tutsa, en fazla doğal gaz olur."

Öte yandan 8 yıldır kirada oturduğunu ve kirasının 15 bin TL olduğunu ifade eden İbrahim Geyik de (57), "7 bin TL'ye otururken evimin kirası bir anda 15 bin TL'ye çıktı. Ev sahibi, 'ya evi boşalt yada kirayı bu şekilde artır' diyor" ifadelerini kullandı.