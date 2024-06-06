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Haberler Ekonomi FAST’te yeni dönem: Ödemeler güvence altında

FAST’te yeni dönem: Ödemeler güvence altında

HABER MERKEZİ
FAST’te yeni dönem: Ödemeler güvence altında
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını duyurdu. Söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek. Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/ tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor. İlk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek.
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