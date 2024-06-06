İranlıların yeni rotası: İzmir

DESTİNASYON İzmir Başkanı Bülent Tercan, İranlıların turizm rotası olarak İzmir'i belirlediğini belirtti. Tercan, İranlıların özellikle Konak ilçesine yoğunluk gösterebileceğini söyleyerek belediye başkanlarının bu anlamda adım atması gerektiğini söyledi. Karadan sınır komşusu olması sebebiyle İranlı turistlerin yoğun olarak gittiği Van'dan sonra İranlılar Türkiye'de yeni bir rotaya giriyorlar. İranlılar bu yaz döneminde bir tur operatörünün tercihi ile İzmir'i de rotalarına eklediler. Tercan, "Türkiye İran'a komşu bir ülke ve İranlılar Türkiye'yi çok seviyor. Kara sınırı olan Van'daki turizmci arkadaşlarımız İranlı müşterilerden çok memnunlar. Otelleri dolduruyorlar, esnaftan sıklıklar alışveriş yapıyorlar" dedi.