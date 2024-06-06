Kadın istihdamında yeni projelerle büyük hedefler

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vedat Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların güvence altına alınması olduğunu söyledi. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesine ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısının 12 bin 246 olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programı ile de 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettiklerini kaydetti.

RAKAMLAR ARTACAK

PROJENİN toplam süresinin 20 ay olduğunu dile getiren Işıkhan, "Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7000 kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek" dedi.

Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 Avro destek verilmesinin planlandığını dile getiren Işıkhan, "Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanıyor. İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamını artırılmasını hedefliyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak. Gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.