Kiralık kasalara ilgi arttı

ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz gibi yatırım araçları ile yorumlarından bu kez farklı bir yöne dikkat çekti. İslam Memiş, 'kiralık kasalar' ile ilgili vatandaşların taleplerinin arttığını ve birçok bankada kara borsa haline geldiğini ileri sürdü.

İslam Memiş "Araştırdığım kadarıyla kiralık kasa ücretleri ortalama şöyle: Büyük boy 9 bin ile 20 bin TL, küçük boy 3 bin 500-7 bin 500 TL, orta boy ise 5 bin -10 bin TL" dedi. Memiş, kiralık kasaların sadece para veya nakdi değer için kiralanmadığını aynı zamanda önemli evraklar için de kiralandığını belirtti.