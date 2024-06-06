  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kiralık kasalara ilgi arttı

Kiralık kasalara ilgi arttı

FATİH ŞENDİL
Kiralık kasalara ilgi arttı

ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz gibi yatırım araçları ile yorumlarından bu kez farklı bir yöne dikkat çekti. İslam Memiş, 'kiralık kasalar' ile ilgili vatandaşların taleplerinin arttığını ve birçok bankada kara borsa haline geldiğini ileri sürdü.

İslam Memiş "Araştırdığım kadarıyla kiralık kasa ücretleri ortalama şöyle: Büyük boy 9 bin ile 20 bin TL, küçük boy 3 bin 500-7 bin 500 TL, orta boy ise 5 bin -10 bin TL" dedi. Memiş, kiralık kasaların sadece para veya nakdi değer için kiralanmadığını aynı zamanda önemli evraklar için de kiralandığını belirtti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA