Yunan adalarına ek seferler konuldu

TÜRKİYE'DEN Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı'nda da talep görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, bayram döneminde adalara giden feribotların doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını ve ek seferlerin koyulacağını belirtirken, acente yetkilisi Kadir İnandı ise Kurban Bayramı için rezervasyonların dolduğunu ve feribotlarda az yer kaldığını ifade etti. Meriç, "Kapıda vize uygulamasında ilk olarak 10 ada belirlenmişti. Sakız, Midilli ve Rodos adalarına talep hep çok yüksek oluyor" dedi.