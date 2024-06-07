Baklavaya Kurban Bayramı zammı

KURBAN bayramı yaklaşırken vatandaşların tatlı telaşı başladı. Antep fıstığındaki zam dalgası ise baklavayı vurdu. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Antep fıstığına gelen zammı ve baklavanın satış durumunu değerlendirdi. Esen, "Zammı mümkün olduğu kadar tutmaya çalışıyoruz. Şu anda birinci sınıf Antep fıstıklı baklava fiyatı yaklaşık 650- 750 TL civarında. Bu fıstık, 850-900 TL bandındayken aldığımız fıstık olduğu için bundan sonraki alımlarda zam, baklava fiyatına da yansıyacak. 1 kilo baklava 850 - 1000 liraya yaklaşabilir" ifadelerini kullandı.