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Haberler Ekonomi Belgesiz emlakçıya ceza gelecek

Belgesiz emlakçıya ceza gelecek

HABER MERKEZİ
Belgesiz emlakçıya ceza gelecek
TİCARET Bakanlığı'ndan, yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak alım satım platformlarına ceza uyarısı geldi. İnternetteki emlak alım-satım platformlarına konan ilanlardaki taşınmazların ilan verene veya yakınlarına ait olması gerektiğini belirten bakanlık, alım satım için acilen yetki belgesi alınması gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdi. Geçen yıl yapılan düzenleme uyarınca, emlak alımsatım platformlarına konan ilanlarda yer alan taşınmazların ilan veren üyeye veya yakınlarına ait olması gerektiğini belirten bakanlık, bu kapsamda yetki belgesi alınması gerektiğini anımsattı.
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