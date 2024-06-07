Denize sıfır parsellerin ihalesine teklif yağmuru

İZMİR'İN turistik ilçelerinden Urla'da denize sıfır Maliye Hazine'e ait parsellerin ihalelerinde teklif yağdı. 20 bin 310 metrekarelik parsel için 23 teklif gelirken 3 bin 969 metrekarelik parsel için 26 teklif geldi. Askıya çıkan imar planları ile birlikte alanın statüsü sosyal tesisten ticaret ve turizm alanına çevrilmişti. Geçmişte Vilayetler Birliği'ne ait olup, sonrasında İzmir İl Özel İdaresi tarafından satın alınan Urla Zeytinalanı Mahallesi'ndeki yaklaşık 23 dönüm büyüklüğünde olan dev arazi üzerindeki tesislerle birlikte Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkarıldı. 20 bin 310 metrekare büyüklüğündeki 4706 ada 3 parsel için 23 şirket teklif verirken 3 bin 969 metrekare büyüklüğündeki 4539 ada 3 parselin 3/4 hissesi için 26 şirket teklif sundu. İhale teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma sureti ile sonuçlandırılacak.