Ekonomiye 426 milyon değerinde deri kazandırılacak

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini derinin değeri 426 milyon 400 bin lira civarında olacak" dedi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Ziraat odalarımızdan aldığımız verilere göre ülkemizde ortalama fiyatların hayvan başına büyükbaşta 75 bin lira ile 250 bin lira, küçükbaşta ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişeceği görülüyor" diye konuştu. Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 248 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 244 lira olduğu görülüyor. Kayıplar da göz önünde bulundurulduğunda Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini derinin değeri 426 milyon 400 bin lira civarında kalacaktır."