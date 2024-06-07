Emekliye 18 bin liraya varan promosyon! İşte bankaların Haziran ayı promosyon rakamları...

Son dakika ekonomi haberleri... Bankaların emekli yarışında rakamlar 20 bin liraya kadar yükseldi. Peki bankaların emekli promosyonu için şartları neler? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor. İşte Haziran ayı emekli maaş promosyonu rakamları...
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
HALKBANK
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı
* 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL
ING
ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.
Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
* 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
* 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
* 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL
DENİZBANK
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu
* 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
* 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
İŞ BANKASI
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı
* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
* 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL
FİBABANKA
Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL
* 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL
* 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL
* 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL
QNB FİNANSBANK
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.
* Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL
* Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL
* Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL
* Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL
VAKIFBANK
* 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
* 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
* 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
* 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL