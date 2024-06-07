GHO’dan yeni genel müdürlük binası

SEKTÖRÜN güçlü yerli markası Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), Bornova Forum villalarındaki yeni genel müdürlük binasıyla kurumsallaşma yolunda iş ve hizmet kalitesini daha da yükseltti. Şirket merkezini İzmir'e taşıyarak, tüm Ege ve Türkiye'ye yayılma sürecini hızlandırdıklarını belirten Genel Müdür Özkan Yalaza, "GHO ve Taş Ev Türkiye'nin yeni genel müdürlük binasının resmi açılışını 28 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Genel müdürlük ekibi olarak tek çatı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye çapında 32 şubeyle hizmet verdiklerini hatırlatan Özkan Yalaza, sözlerini şöyle sürdürdü: "Franchise konusunda yoğun talep alıyoruz. Amacımız ofis sayısını artırmak değil, daha çok iş hacmi üretebilmek. Bizimle çalışan bir kişi veya kurum, aslında 32 ofisten oluşan güçlü bir ağla birlikte çalışma avantajını elde etmiş oluyor."