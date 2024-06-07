Oteller turistleri bekliyor! Ayvalık bayrama hazır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, yerli ve yabancı turiste her açıdan tatil fırsatı sunuyor. Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil planı yapıyor. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Biz bayrama hazırız. Fiyatlara baktığımızda hareketlenmelerin olduğunu söylemek mümkün. Otellerde oda fiyatları kişi başı 4 bin TL'den başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Öte yandan Midilli Adası'yla komşuyuz. Orada yapılan konaklamalar da 50-55 Euro'dan başlıyor. Ayrıca Ayvalık bölgesinde yabancı turist sayımız yüzde 30 civarında. Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden turistleri ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TATİL İÇİN GELDİLER

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler de yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelmeye başladı. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, gurbetçi sezonu nedeniyle sınır kapılarında önlemleri artırdı ve bekleme sürelerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişi başladı. Yıllık izinleri başlayan Avrupalı Türklerden bir kısmı anavatana gelmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıktı.

YÜZDE 15 ARTIS YASANACAK

"Gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan haziran-ağustos ayı aralığında geçen yıl Türkiye'ye 2 milyonun üzerinde kişi gelmişti. Bu sene gelişlerin yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor. Almanya'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Ali Zülfikar Kılıç, yıllık iznini ailesiyle Afyonkarahisar'da geçireceğini söyledi. Kurban Bayramı'nı akrabalarıyla geçirmek için bu tarihte geldiğini ifade ederek, "Ülkemize gelince çok seviniyoruz, bayrağımızı dalgalanırken görünce çok gururlanıyoruz" dedi.