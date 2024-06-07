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Ticaretin kalbi Havra Sokağı'nda atıyor

HABER MERKEZİ
Ticaretin kalbi Havra Sokağı’nda atıyor
İZMİR Konak'taki tarihi Havra Sokağı, evlerin iş yerlerine dönüşmesinden bu yana kentin en önemli ticaret merkezlerinden birisi haline geldi. Tarihi Havra Sokağı'nda, hafta içi ve hafta sonu canlılıkta, kalabalıkta hiç bitmiyor. Havra Sokağı, İzmir'de ticaretin kalbinin attığı en önemli noktalardan biri haline geldi. Baba mesleği olan tenekecilik işini yaklaşık 60 yıldır Havra Sokağı'nda sürdürdüğünü ifade eden 68 yaşındaki teneke ustası Sakıp Taş, "Osmanlı Devleti'nden bu yana burası Havra Sokağı. 50-60 sene evvel burada muhtelif esnaf vardı. Balıkçılar, tavukçular, manavlar her sabah hale gidip taze taze ürünler getirirler buraya. Vatandaşlarımız da ucuz diye gelip buradan alışveriş yaparlar" diye konuştu.
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