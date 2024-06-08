Su Hospital da artık Medical Point bünyesinde

İZMİR'İN önemli sağlık kurumlarından Özel Su Hospital Hastanesi, Medical Point Hastaneler Grubu tarafından satın alındı. 1993'te ilk olarak İstanbul'da kurulan ve zamanla 12 şehirde 23 hastane şubesine ulaşan kurum, İzmir'in gözde sağlık merkezi Özel Su Hospital'ı da bünyesine katarak şube sayısını 24'e çıkardı. 2012 yılında faaliyete geçen 109 yatak kapasiteli 8 katlı hastane, Medical Point ismiyle sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Yapılan ön anlaşma ile devir işlemleri başlatıldığı öğrenilen kurumun kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil.