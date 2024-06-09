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Haberler Ekonomi Bakan Uraloğlu açıkladı! Fahiş fiyatlı bilet satanlara milyonluk ceza

Bakan Uraloğlu açıkladı! Fahiş fiyatlı bilet satanlara milyonluk ceza

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyatlı bilet satan, şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik kampanyaları uygulamayan firmalara ceza yağdı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada 10 gün boyunca yapılan denetimler sonucunda toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulandığını belirtti.

DHA
Bakan Uraloğlu açıkladı! Fahiş fiyatlı bilet satanlara milyonluk ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasına uyulup uyulmadığının kontrolüne dair 10 gün boyunca yapılan denetimler sonucunda toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan kurban bayramı öncesi şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını belirtti. Bayram tatili öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın memleketlerine giderken mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla bütün önlemlerimizi aldık" dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Fahiş fiyatlı bilet satanlara milyonluk ceza

'1820 CEZA UYGULANDI'
Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti. 10 günlük denetimler sonucunda 1534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Uraloğlu, "Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarı ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak denetim faaliyetleri devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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