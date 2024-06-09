Kira zamları TÜFE’ye göre belirlenmek zorunda

Konutlarda yüzde 25 kira sınırının uzatılmayacak olması kiracıları düşündürürken, Avukat Ali Onar kiracıların paniğe kapılmaması gerektiğini, ev sahiplerinin kafalarına göre artış yapamayacağını söyledi. Avukat Onar, eskisi gibi yıllık enflasyon ortalamasına göre tavan artışın belirleneceğini ifade ederek, "Yüzde 100- 200 gibi artışlar yapılamaz. Kira sözleşmelerinde böyle bir hüküm olsa dahi bu sözleşme geçersizdir. Bir tavan miktarı belirlenmiştir" dedi. Onar, Borçlar Kanunu'nda kira BUoranının yer aldığını anlatarak, eskisi gibi yıllık enflasyon ortalamasına (TÜFE) göre artış oranının belirleneceğini dile getirdi. "Taraflar arasında kira bedelinin artırılmasına ilişkin bedel belirlenmemiş ise bu 12 aylık ortalamayla belirlenecek" diyen Ali Onar, muhtemel kiracı ve ev sahibi arasındaki bir davada enflasyon oranının dikkate alacağına vurgu yaptı.