Otoyol ekonomiye büyük katkı sağladı

Bakan Uraloğlu, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun ekonomiye katkısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresin 3,5 saate indiğini belirtti. "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık" diyen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufu detaylarıyla açıkladı.

100 KİLOMETRE KISALDI

Bu yeni otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul- İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azaltmak da ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı" şeklinde konuştu.