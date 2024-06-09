‘Türkiye turizmde ilk 5 ülkeden birisidir’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir" dedi. Bakan Ersoy, Samsun'da katıldığı bir toplantıda ülkemizin turizm şehri olduğuna dikkat çekti. Bakan Nuri Ersoy, "Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Ayrıca rekorlar kıran izleyici ve temsil sayılarıyla, ödülleri ve ihraç başarılarıyla konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale temsillerine, sinemadan dizi sektörüne bugün sanatta da Türk rüzgarı esmektedir" ifadelerini kullandı.