Bodrum ve Çeşme’ye 2 milyon tatilci

Yerli ve yabancı turistlerin en gözde turizm destinasyonlarından Bodrum ve Çeşme, Kurban Bayramı'nda yoğun bir 9 gün geçirecek. Bayram tatilini bu iki ilçede geçirmek isteyenlerin erken rezervasyon yaptırmadığı taktirde otel bulamayacakları öğrenildi.

REZERVASYONU UNUTMAYIN

Özellikle yerli turistlerin birinci sırada tercih ettiği Bodrum'da, nüfusun 1 milyonu aşacağı ön görülüyor. Çeşme'de de 1 milyona yakın tatilcinin gelmesi beklenirken, iki ilçenin toplam 2 milyon vatandaşı ağırlayacağı ortaya çıkıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz rezervasyon yapmadan gelenlerin kapıda kalma ihtimali olduğunu ifade ederek "Şu anda otellerde bayram rezervasyonu yüzde 85'e ulaştı. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırsın. Şu anda rezervasyon yaptırmaya elverişlidir oteller. Lütfen TÜRSAB onaylı doğru acentelerle rezervasyon yaptırın" dedi.

ULAŞIM DA YOĞUN OLACAK

Kurban bayramı boyunca Bodrum yine hareketli olacağını dile getiren Dengiz, "Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler son güne işlerini bırakmasınlar çünkü uçaklar da dolu olacak, karayolu yoğunluğu da çok fazla olacak. Bu yüzden erken rezervasyon önemli" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de, Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki otellerde yüzde 90'ı aşan doluluk beklediklerini söylemişti. Demir, "15-22 Haziran arasında Çeşme'de yüzde 90'ları geçen bir doluluk bekliyoruz. Hava oldukça güzel. Tatil sezonu başladı. Çeşme'de tüm plajlar açıldı. Yani artık Çeşme'ye yaz geldi, yaz tatili başladı. Hem yurt içinden hem yurt dışından, özellikle gurbetçilerimizin bu yıl da rezervasyonları çok yüksek" ifadelerini kullandı. Turizmin gözde iki ilçesine yoğun talebin olması esnafı da sevindirdi.