Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü. Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

ÜLKE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ

Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi. Ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" görüşüldü. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

'VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI'

Dünya Bankası, Türkiye'nin Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan kaynak tutarını, 35 milyar dolara çıkarmıştı. Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor. Şimşek de, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi; gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankasında aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan, Ajay Banga, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.