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Haberler Ekonomi Fransız Le Monde’dan THY’ye övgü

Fransız Le Monde’dan THY’ye övgü

HABER MERKEZİ
Fransız Le Monde’dan THY’ye övgü
FRANSIZ gazetesi Le Monde, Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Havalimanı'nı övdü. Le Monde'un, "Hava taşımacılığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si için önemli bir güç aracı" başlığıyla gündeme taşıdığı haberinde, THY'nin elde ettiği sonuçlar görülmemiş boyutlara ulaştı" ifadesine yer verdi. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi ulaşım merkezlerine bağlantılarını güçlendiren yeni iç hat uçuşlarıyla birlikte THY'nin havalimanı ağının da büyük ölçüde genişlediği kaydedildi. Haberde THY'nin, Avrupalı ve Körfez hava yolu şirketlerine karşı önemli bir rakip olduğu belirtildi. Bu başarının Türkiye'nin "etkili kalkınma stratejisinin sonucu" olduğu vurgulandı.
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