Tariş Pamuk Kooperatifi iki önemli yatırım yaptı

TÜRKİYE'NİN en büyük kooperatiflerinden biri olan Söke Tariş 131 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2024 pamuk üretim sezonuna önemli yeniliklerle girmeye hazırlanıyor. Kooperatif, iki büyük yatırımla hem üreticilere hem de kendi yapısına kazanç sağlayacak. Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Amerika'dan son sistem, pamuk kalitesini en iyi şekilde koruyan bir Sawgın tesisi kuracaklarını belirtti. Diğer yatırım ise, güneş enerjisi sistemi olacak. Merkez tesislerde 1 megavatlık güneş enerjisi üretimi yapılacak.