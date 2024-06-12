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Haberler Ekonomi Yağ fabrikasında grev

Yağ fabrikasında grev

HABER MERKEZİ
Yağ fabrikasında grev
İZMİR'İN Bornova ilçesinde kurulu Kristal Yağ Fabrikası'ndaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika grev kararını hayata geçirdi. TÜRKİŞ'e bağlı Tekgıda-İş İzmir 3 Nolu Şube üyeleri dün sabah itibariyle üretimi durdurdu. 86 işçinin çalıştığı fabrikada greve katılım tam olurken fabrika grev pankartları ile donatıldı. İşçilerin asgari ücret seviyesinde maaş aldığı öğrenilirken sendika maaşların diğer yağ fabrikalarında çalışan işçilerin aldığı maaş seviyesine çekilmesini istedi.
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