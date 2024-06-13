Enerji bağımsızlığına Karadeniz gazı damgası

KARADENİZ'DE keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın üretime başlanılması ile birlikte Türkiye, her geçen gün enerji bağımsızlığına bir adım daha yaklaşırken, yalnızca bir yılda doğalgaz üretimi yüzde 112 oranında arttı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "2023 yılında, Karadeniz gazının sisteme verilmesiyle üretim miktarlarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. 2023 yılı Eylül ayında Sakarya Gaz Sahasında doğal gaz üretimine başlanmasıyla toplam arz içinde üretimin payı artmaya başlamış olup bu sahadan üretilecek gaz ile bu artışın devam edeceği de görülmektedir" dedi. En fazla gaz üretimi 337 milyon metreküple Zonguldak'ta yapılırken bu ili sırasıyla 243 milyon metreküple Tekirdağ ve 108 milyon metreküple Kırklareli izledi. Türkiye'de mevcutta 81 il merkezinin tamamı da dahil olmak üzere toplamda 757 ilçe ve 89 beldeye doğalgaz arzı sağlanıyor.