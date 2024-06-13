“KKTC ile güçlü ilişkileri daha ileriye taşıyacağız”

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile olan güçlü ilişkileri daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, çeşitli alanlarda anlaşmalara imza attıklarını bildirdi. Bolat, gümrük alanında ise KKTC'ye x-ray cihazı temin edilmesine yönelik bir anlaşma yaptıklarına dikkati çekerek, "İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir. Bu işbirliği ile KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak ve ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.