Verbi Dijital gücünü yapay zekadan alıyor

Yıllardır sektörde orta ve üst segmentlerdeki firmalara hizmet verdiklerini belirten Verbi Dijital kurucu ortaklarından Asil Temel, günümüz koşullarında 100 bin TL'den başlayan kurumsal kimlik ve internet sitesi maliyetlerini, yapay zekayla birlikte neredeyse 10'da 1 oranına indirdiklerini söyledi. Bu sistemi kurumlar kadar diyetisyen, psikolog, e-ticaret firmaları ve danışmanlar gibi bireysel kullanıcıların da tercih ettiğini dile getiren Temel, "Aslında farklı dijital ajanslar da yapay zeka kullanıyor. Ama biz yapay zekaya odaklandık ve onu işimizin merkezine aldık. Verbi Dijital olarak marka, kurumsal kimlik, görsel tasarım, içerik ve SEO yönetimi gibi hizmetlerin tamamını Chat GPT ve VerbiAI adlı kendi yazılımımızı birleştirerek verebiliyoruz. Yıllardır elde ettiğimiz tecrübeyle oluşturduğumuz VerbiAI ile birlikte normalde bir ay sürecek işleri 3 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp müşterilerimize sunabiliyoruz" diye konuştu.

HIZ VE MALİYET AVANTAJI

Verbi Dijital kurucu ortaklarından Emre Acar ise yapay zeka ile ilgili şunları kaydetti: "Yapay zeka denince normalde 'işimiz elimizden gidecek' gibi bir korku var. Fakat biz, 'yapay zeka ile nasıl çalışabiliriz?' konusuna kafa yorduk ve yapay zekayı temel alarak bir sistem geliştirdik. Türkiye'nin ilk yapay zeka entegreli ajansını kurduk. Bize gelen çok fazla uygun fiyatlı site yapma teklifi vardı. Bu ihtiyaca cevap veren bir ajans kurduk. Bu sistem personel maliyetini de azaltıyor, hızlı sonuç almamız için bize çok önemli çıktılar veriyor. Biz normalde çok uzun sürebilecek görsel ve diğer içerikleri yapay zeka sayesinde kısa sürede elde ederek insan ve yapay zekayı birlikte kullanıyoruz. Bu da müşterilerin hız ve maliyet gibi önemli avantajlar elde etmesine neden oluyor." Yapay zekanın adeta çalışanlar gibi olduğunu kaydeden Acar, sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zeka ara süreçteki yoğun işleri bizim gözetimimizde yapıyor. Süreci hızlandırıyor. Verilen komutlarla biz aslında yapay zekayı yönlendiriyoruz. Bu sistemin gelecekte daha da önem kazanacağına inanıyoruz. Şu anda Verbi- AI yazılımımızı geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bir süre sonra tamamen kendi yapay zeka sistemimizle bu hizmeti vermek istiyoruz. Yeni istihdam yaratmak da istiyoruz. Bu nedenle stajyerler alıp onları eğiterek sistemi yaygınlaştıracağız. Farklı dillerde ve ülkelerde kullanılacak siteleri sağlayacak bir altyapımız da var. Verbi Dijital olarak kısa sürede daha çok müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz."