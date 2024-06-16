‘12 ay sürdürülebilir turizm için çalışmalıyız’

POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yüzde 90'ın üstünde doluluk yaşanacağını belirtti, sürdürülebilirlik için 12 ay turizm hedefine dikkat çekti. Bodrum'un sunduğu konaklama alternatifleriyle iç pazardan talep gördüğünü dile getiren Girgin, "Bodrum yarımadasında 840 tesis 89606 yatak bulunuyor. Bu rakam Milas'a bağlı bölge de eklendiğinde 931 tesis 96466 yatak yapıyor. Bodrum'daki otel segmentleri, farklı gelir gruplarına göre konaklama imkanı sunuyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sektör için olumlu oldu. Özellikle iç pazarda hareketlenme yaşanıyor" diye konuştu.