Bayramda turizmciler bayram edecek

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Ayvalık, Marmaris gibi ünlü tatil beldelerine ilgi arttı. Vatandaşlar, aşırı sıcak havalardan bunalıp sahillere ve plajlara akın etti. Tatil süresinin 9 gün olması, turizmcileri adeta bayram ettirdi ve bu dönemde yoğun yerli turist akını yaşandı.

ÇEŞME'YE PİYANGO

KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın bir tatilci beklenirken, yüzde 80'e yaklaşan otel rezervasyonlarının bayramda yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor.

KUŞADASI'NA AKIN

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Aşırı sıcak havadan bunalanları sahil ve plajları doldurdu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tatilciler için sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram tatili yaşaması için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

FERİBOT SEFERBERLİĞİ

İSTANBUL, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık ile Midilli arasında feribot işleten turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.