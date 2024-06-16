Darphanenin 5 TL’lik madeni para mesaisi

RESMİ Gazete'de madeni 5 liraların yayımlanarak tedavüle girme kararının ardından İstanbul Balmumcu'da bulunan Darphane'de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Darphane, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen madeni paraların bayramın ardından piyasaya sürülebilmesi için üretimi artırdı. Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.