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Haberler Ekonomi Darphanenin 5 TL’lik madeni para mesaisi

Darphanenin 5 TL’lik madeni para mesaisi

HABER MERKEZİ
Darphanenin 5 TL’lik madeni para mesaisi
RESMİ Gazete'de madeni 5 liraların yayımlanarak tedavüle girme kararının ardından İstanbul Balmumcu'da bulunan Darphane'de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Darphane, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen madeni paraların bayramın ardından piyasaya sürülebilmesi için üretimi artırdı. Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.
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