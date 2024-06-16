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Haberler Ekonomi Deneyim Müzesi’ne birincilik ödülü

Deneyim Müzesi’ne birincilik ödülü

HABER MERKEZİ
Deneyim Müzesi’ne birincilik ödülü
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Efes Antik Kenti'nde yer alan Efes Deneyim Müzesi'nin, Mondo- Dr Awards'ta birinci olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Paris Eternal Mucha ve Danimarka'nın Carl Nielsen ile Regan Vest gibi müzeleri geride bırakarak ilk 4 arasına girmeye hak kazanan Efes Deneyim Müzesi, finalde Riyad'da bulunan Aramco VIP Visitor Center, Hindistan'da bulunan India in Fashion ve Paris'te bulunan Dome Des Invalides Müzeleri ile yarıştı."
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