Deneyim Müzesi’ne birincilik ödülü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Efes Antik Kenti'nde yer alan Efes Deneyim Müzesi'nin, Mondo- Dr Awards'ta birinci olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Paris Eternal Mucha ve Danimarka'nın Carl Nielsen ile Regan Vest gibi müzeleri geride bırakarak ilk 4 arasına girmeye hak kazanan Efes Deneyim Müzesi, finalde Riyad'da bulunan Aramco VIP Visitor Center, Hindistan'da bulunan India in Fashion ve Paris'te bulunan Dome Des Invalides Müzeleri ile yarıştı."