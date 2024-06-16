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Haberler Ekonomi Deri sektörüne 15 milyar TL’lik katkı

Deri sektörüne 15 milyar TL’lik katkı

HABER MERKEZİ
Deri sektörüne 15 milyar TL’lik katkı
TÜRK deri sektörü, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardan doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle elde edilecek derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlıyor. Uluslararası Deri Sanayicileri Konseyi (ICT) ile Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, "Bayramda elde edilen derilerin Türkiye ekonomisine yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlıyor. Ham derinin işlenip ayakkabı, çanta, ceket gibi katma değerli hale getirilmesiyle bu rakam 15 milyar TL'lere çıkıyor" dedi.
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