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Haberler Ekonomi Kartlı ödemelerin tutarı 1,3 trilyon liraya çıktı

Kartlı ödemelerin tutarı 1,3 trilyon liraya çıktı

HABER MERKEZİ
Kartlı ödemelerin tutarı 1,3 trilyon liraya çıktı
BANKALARARASI Kart Merkezi, mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet oldu. 2023 yılının mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15'lik artış yaşandı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayıs ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar lira oldu.
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