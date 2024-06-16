TOKİ’den kaçak kat iddialarına yalanlama

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi'nde, kaçak kat veya imara aykırı inşaat yapıldığı, kamu zararı oluştuğuna ilişkin haberleri yalanladı. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 650 Ada 242 parsel sayılı taşınmaz Rezerv Yapı Alanı ilan edilerek sosyal konut yapılmak üzere İdaremize devredilmiştir. Söz konusu alan yakın çevresi yapılaşma koşulları gözetilerek kat sayısı en çok: 6 Kat, Emsal 1.20 olarak konut alanının ihtiyaç duyduğu cami, okul, sağlık ocağı gibi sosyal donatı alanları da içerisinde barındıracak şekilde imar planları hazırlanmıştır. İmar Planın onaylanmasına müteakip alanın yakın çevresinde bulunan yapılaşmalar ve yükseklikleri geçmeyecek şekilde proje çalışmaları tamamlanmıştır."