Hava yollarının e-ticaret hacminde rekor seviye

Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, Kovid-19 salgını döneminde hava yolları, seyahat, taşımacılık ve depolama sektörlerinde yaşanan e-ticaret hacmindeki azalma, salgın etkisinin ortadan kalkmasıyla geçen yıl en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Hava yollarında 2019 yılında 15,38 milyar lira olan e-ticaret hacmi, salgının başladığı 2020 yılında 9,24 milyar liraya geriledi. Söz konusu dönemde sektörde yüzde 39,92 daralma yaşandı. Hacim, 2022'de hava yolları sektöründe 45,1 milyar lirayken geçen yıl 102,4 milyar liraya ulaştı. Böylelikle salgın döneminden sonra en yüksek hacim tutarı elde edildi.

ÖNCE GERİLEME YAŞANDI

Sektörde 2019 yılında 17,58 milyon işlem yapılırken, bu sayı yine C Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 10,24 milyona geriledi. 2022'de yapılan işlem sayısı 15,39 milyon olurken, geçen yıl bu sayı 25,33 milyona çıktı. Hava yolları sektörünün toplam e-ticaretteki payı geçen yıl yüzde 5,55 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2019'da yüzde 12'ye yakındı. Sektörde geçen yıl yapılan harcamaların sepet ortalaması ise 2 bin 456 lira oldu. Seyahat, taşımacılık ve depolama sektöründe e-ticaret hacmi 2019 yılında 9,30 milyar lira iken, 2020'de 4,99 milyar liraya geriledi. Bu dönemde sektörde yüzde 46,3 daralma meydana geldi. Hacim 2022'de 23,97 milyar lira iken geçen yıl 52,36 milyar liralık tutar elde edildi.

THY BAYRAMDA SEFERLERİNİ ARTIRDI

Türk Hava Yolları, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenledi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, uçuşların zamanında kalkışına yönelik büyük gayret sergilendiğinin altını çizdi. Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerde zaman zaman gecikmelerin yaşanabildiğini belirtti. Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Havayolumuz, bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Yolcularımıza hayırlı bayramlar diliyoruz."