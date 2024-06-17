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Haberler Ekonomi Lezita kendi sektöründe zirveyi kaptırmıyor

Lezita kendi sektöründe zirveyi kaptırmıyor

ŞENOL KANTÜRK
Lezita kendi sektöründe zirveyi kaptırmıyor

Lezita,"Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023" araştırmasında "Piliç Eti" sektöründe 2'nci sırada yer alırken "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller"de 7'nci oldu. Ürünlerini yaklaşık 70 ülkeye gönderen Lezita, 2024'te ihracat pazarını genişleterek yurt dışındaki iddiasınıgüçlendirmeyi hedefliyor. İhracat faaliyetlerini ülkelerin farklı damak tatları, kültürleri ile tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yürüten Lezita, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023" araştırmasında "PiliçEti" sektöründe 2'nci sırada yer aldı.

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