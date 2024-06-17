Türkiye- Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan, Türkiye'nin Sırp yatırımcılar açısından yeni imkanlar sunduğunu belirtti. Arslan, "Bu fırsatlar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nda iki ülke için ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sırbistan ile ticaretinde net ihracatçı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2017 yılında 1 milyar dolar barajını aştığını, 2022 yılında ise 2,3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade etti. ORTA Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı ile ekonomik anlamda sağlam adımlar atan Türkiye'nin son dönemde yatırım çekmek ve iş ortamını geliştirmek için atılımlar yapan Sırbistan'la güçlü bir ticaret hacmi oluşturmaya hazır olduğunu belirten Arslan, ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesinin sadece iki ülkenin değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın ve refahın artmasına da katkı sağlayacağına işaret etti.